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Su kuyusuna düşen inek, saatler süren çalışma sonrasında kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek, saatler süren çalışma sonrasında kurtarıldı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 2,5 saatlik çalışmasıyla vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde su kuyusuna düşen inek, ekiplerin saatlerce süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, İnebolu ilçesi Göçkün köyü Mikail Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inek mahallede bulunan 10 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla su kuyusuna düşen ineği çıkartamayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri ineği 2 metre derinlikteki suyun üzerinde tutabilmek çalışma yaparken, daha sonra bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İtfaiye, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmasının ardından inek, vinç yardımıyla su kuyusundan çıkartıldı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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