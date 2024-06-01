Üye Girişi
Haberler

İnebolu'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole uçtu ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnebolu- Kastamonu karayolu Çuha Doruğu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 BK 0315 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnebolu Devlet Hastanesi Kastamonu İnceleme İnebolu trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title