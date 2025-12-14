Haberler

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili yaklaşık 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaklaşık 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnebolu-Abana karayolu Evrenye eski çöplük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Kemal Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 25 metre sürüklenen otomobil deniz kenarında durdu. Kazayı fark eden diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ip yardımıyla inerek araca ulaşabildi. Ekipler, vatandaşların yardımıyla yaralı sürücüyü ambulansa ulaştırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin saatler süren çabasıyla yaralı yola çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
