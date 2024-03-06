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İnebolu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Emrullah Mahmutoğlu'na ait 3 katlı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına alsa da ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangının bacadan çıktığı değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, İnebolu ilçesi Aktaş köyü Küme Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah Mahmutoğlu isimli vatandaşa ait 3 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Alev topuna dönen evi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Bacadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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