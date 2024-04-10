İnebolu'da araç kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aracı ile seyir halindeyken fenalaşınca kaza yapan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İnebolu-Abana karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sertdemir 34 RL 1860 plakalı hafif ticari aracı ile seyir halindeyken fenalaştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki çukura düşerek durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sertdemir, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sertkaya, hastanede hayatını kaybetti. Sertdemir'in kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. - KASTAMONU