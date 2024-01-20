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İnebolu'da ağaç kesimi sırasında işçi ağır yaralandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde orman kesiminde çalışan bir işçi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesi İnebolu Devlet Hastanesi'nde yapılan işçi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen işçi ağır yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman kesiminde çalışan Musa Genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi neticesinde ağır yaralandı. İş arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan orman işçisi Musa Genç, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kastamonu'da yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Genç'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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