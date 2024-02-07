Üye Girişi
Haberler

İnebolu'da 98 yaşındaki Mehmet Öz hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan ve torununun da torununu gören 98 yaşındaki Mehmet Öz hayatını kaybetti. Öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreniyle defnedilecek.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan ve torununun da torununu gören 98 yaşındaki Mehmet Öz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Kabalar köyü Kök Mahallesi'nde ikamet eden 98 yaşındaki Mehmet Öz, hayatını kaybetti. Torununun da torununu gören Mehmet Öz, öğle namazını müteakip İnebolu'da Kabalar köyü Kök Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Mehmet Öz Yerel Haberler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title