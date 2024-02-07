İnebolu'da 98 yaşındaki Mehmet Öz hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan ve torununun da torununu gören 98 yaşındaki Mehmet Öz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Kabalar köyü Kök Mahallesi'nde ikamet eden 98 yaşındaki Mehmet Öz, hayatını kaybetti. Torununun da torununu gören Mehmet Öz, öğle namazını müteakip İnebolu'da Kabalar köyü Kök Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. - KASTAMONU