Haberler

Kastamonu'da bin metrelik sulama hortumu çalındı

Kastamonu'da bin metrelik sulama hortumu çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özbaşı köyünde kimliği belirsiz kişilerce yaklaşık bin metre uzunluğundaki bahçe sulama hortumu çalındı. Köy muhtarı jandarmaya şikayette bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bin metre uzunluğunda sulama hortumu çalındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'ya bağlı Özbaşı köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen hırsızlık olayı, köy halkını susuz ve mağdur bıraktı. Köyün şebeke suyuna bağlı olan yaklaşık bin metre uzunluğundaki bahçe sulama hortumu çalındı.

Olayın ardından Özbaşı Köyü Muhtarı Mustafa Demir, İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Köylü vatandaşımız şu anda mağdur"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin açıklamalarda bulunan Özbaşı Köyü Muhtarı Mustafa Demir, hırsızların köyün tarımsal üretimi ve günlük su ihtiyacı için hayati önem taşıyan sulama hattını hedef aldığını belirterek, "Özbaşı köyümüzün şebeke suyuna bağlı olan bahçe sulama hortumu, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştır. Çalınan sulama hortumumuzun maddi değeri yaklaşık 25-30 bin TL civarındadır. Bu hırsızlık nedeniyle köylü vatandaşlarımız şu anda çok zor durumda ve mağdur kalmıştır. Olayın hemen ardından İlçe Jandarma Komutanlığımıza giderek resmi şikayetimizi sunduk. Jandarma ekiplerimiz sağ olsunlar konuyla yakından ilgilenerek soruşturma başlattılar. Fail ya da faillerin bir an önce yakalanmasını ümit ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük

Dünya Kupası bitti, faturası ağır oldu! Savaştaki İran bile bizi geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber

Bu hesapta yoktu! Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti