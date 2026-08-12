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İncirliova'da Kesinleşmiş Hapis Cezalı Hükümlü Jandarmadan Kaçamadı

İncirliova'da Kesinleşmiş Hapis Cezalı Hükümlü Jandarmadan Kaçamadı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hakkında 8 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu suçundan aranan M.Ö. (41), jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hakkında 8 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmada, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan arandığı belirlenen M.Ö. (41) yakalandı. Hakkında 8 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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