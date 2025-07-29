İnan Kıraç Hakkında Evlilik İptali Davası ve Vesayet İncelemesi Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla İnan Kıraç hakkında açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İş insanı İnan Kıraç hakkında İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarıyla ilgili bazı iddialarla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından inceleme başlatıldı. HSK iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirdi. Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri, iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı iddiası ve yüksek meblağlı vekalet ücreti ödemesi iddiaları kapsamlı şekilde incelenecek ve rapor hazırlanacak. - ANKARA