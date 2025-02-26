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Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda

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İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için açılan davada ünlü isim akli melekelerinin tespiti için geldiği Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 2.5 saat kaldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.

İş insanı İnan Kıraç'ın, 2024'ün Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istedi. İpek Kıraç evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Mahkeme bunun üzerine, 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

AVUKATI EŞLİĞİNDE GELDİ

5 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'nda bulunması için tarih verilen Kıraç mahkemeye mazeret dilekçesi sundu. Bunun üzerine mahkeme İnan Kıraç'ın 26 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na gitmesine karar verdi. Kıraç sabah saatlerinde avukatı eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na geldi.

2.5 SAAT İÇERİDE KALDI

Aracıyla kuruma gelen Kıraç yaklaşık 2.5 saat boyunca içeride kaldı. Kıraç ve avukatı geldikleri araçla öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.

Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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