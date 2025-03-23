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İmamoğlu ve Diğer Şüphelilere Terör ve Yolsuzluk Soruşturması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanma talebinde bulundu. Şüpheliler, suç örgütü kurma, rüşvet alma ve hukuka aykırı veri ele geçirme gibi suçlarla itham ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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