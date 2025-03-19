Şişli Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasının ardından "kreşler kapatıldı" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç bugün İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB'ye yönelik terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan isimler hakkında "Suç örgütü yöneticisi olmak", "Suç örgütüne üye olmak", "İrtikap", "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "İhaleye fesat karıştırmak" suçlamalarında bulunuldu. Gözaltıların ardından kreşlerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

"VELİLERDEN ÇOCUKLARINI TESLİM ALMALARI İSTENDİ"

Geniş çaplı operasyonun ardından Şişli Belediyesi'ne ait kreşlerin hizmetlere ara verildiği iddiaları ortaya atıldı. Şişli Belediyesi tarafından açılan kreşlerin kapatıldığı öne sürüldü. Gazeteci Canan Kaya, bir izleyicinin kendisine gönderdiği WhatsApp konuşmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesine bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili olarak benzer paylaşımlarda bulundu.

"GEÇİCİ BİR SÜRE ARA VERMEK ZORUNDAYIZ"

Kreşlerden velilere gönderilen mesajlarda şu ifadelere yer verildi: "Sayın velilerimiz kamuoyuna da yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere belediyemizin hizmetleri geçici olarak durdurulmuş olup, çocuklarımızın ve velilerimizin bu süreçte mağdur olmaması amacıyla bugün hizmetimize geçici bir süre ara vermek zorundayız. Saygılarımızla bilginize sunarız. Lütfen en kısa sürede gelip alabilir misiniz?" ve "Sayın velilerimiz kreşlerimizde geçici olarak hizmete ara verilmiş olup çocuklarınızı saat 12.00'ye kadar kreşten almanızı rica ederiz."