İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

'PROVOKATİF PAYLAŞIM' YAPANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Bu kapsamda, sosyal medyada kamu düzenini bozabilecek nitelikteki içeriklerin yayılmasının önüne geçilebilmesi için de harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlattı.