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İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Pehlivan'ın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde gözaltına alındığı ortaya çıktı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında evinden gözaltına alındı.

İKİ SUÇTAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma doğrultusunda, Pehlivan'a "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından, Pehlivan sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivan İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Pehlivan'ın ifadesinin savcılıkta alınacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN GÖZALTI KARARINA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İmamoğlu, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Bülent arınç Bakanlar Kurulu’nda çıkıp Melih Ankara’ya parsel parsel sattı dedi bir tane soruşturma açmadınız Mansur başkan savcılığa suç duyurusunda bulundu ifadeye bile çağrıılmadı Melih görevden alındı gerekçesi bildirilmedi bile hak hukuk adalet bir gün elbet yerini bulacak ama şunu biliyorum ki siz ilk seçimde gideceksiniz

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

kimki hükümet e ağzını açsa içeri atıyorlar ümut Özdağ ın suçu ne istediklerine iftira atıp alıyorlar içeri bu devran böyle gitmez eski bir AKP li olarak diyorum

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Haber Yorumları7ffp6rrq6k:

Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu ve hırsızlığı yazıklar olsun

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Avukatlara güvenmiyorum. Adliyeye silah bile soktular. Herşey olabilir.

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

DERFAL BIRAKILSIN EKRAM C BAŞKANIN TALIMATI

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Ekrem cirpinislarin bir fayda etmeyecek, avukatin aldigi villalarin hesabini veremiyor. Korkma henuz daha iftiraci olmadi, buyuk Turplar dusmeye basladi…

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Bu iftiralar hiç bitmez gerçekten dogru

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adaletin olmadığı hukuğun uygulanmadığı bir herhangi yerde adam sana kafayı takmışsa seni tutuklamak için uyduracağı suç çok. Böyle bir yerde gücü yetkiyi ele geçiren biri eğer merhametli dürüst içinde Allah korkusu olan, kul millet yetim hakkından korkan biri değilse o yerde her türlü fitne kötülük ve adaletsizlik olur

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

avukat demek para demektir.

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Haber YorumlarıOrhan:

Boş konuşma İmamoğlu. Takke düştü kel göründü. Arkanı toplattırdığın, çatlakları sıvattırdığın¨ belli.

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