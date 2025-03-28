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İmamoğlu'nun Avukatı İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İmamoğlu'nun Avukatı İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Talebi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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