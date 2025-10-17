İmam Nikahlı Eşini Yakarak Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde imam nikahlı eşi Hanife Yılmaz'ı (36) üzerine benzin dökerek ateşe veren ve ölümüne neden olan H.B. (45), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığı kadına karşı kasten öldürme suçundan mahkum etti.

Olay, 19 Mayıs 2024 tarihinde Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde yaşanmıştı. Oto elektrikçisi olarak çalışan H.B. ile iki çocuk annesi Hanife Yılmaz arasında evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bulut, bir şişedeki benzini Yılmaz'ın üzerine döküp ateşe verdi. Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşular hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Ağır yaralanan Hanife Yılmaz, önce Muğla'ya, ardından İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından tutuklanan H.B. hakkında hazırlanan iddianame, sanığın çelişkili ifadelerini ve tehditlerini ortaya koydu. İddianamede, H.B.'nin olay sonrası tanık olan Hanife Yılmaz'ın çocuklarını, gerçeği söylememeleri için "Sizi öldürürüm, annenize yaptığımı size de yaparım" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. H.B.'nin ilk ifadesinde markette olduğunu iddia etmesi, daha sonra ise eşinin kendini yaktığını ileri sürmesi de iddianameye yansıdı.

İddianamede dikkat çekilen önemli bir nokta da, H.B.'nin yanında yanan bir kişiye müdahale etmesine karşın hiç yara almamış olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespitiydi. Sanığın eyleminin, Yılmaz'ı yakarak öldürme şekli itibarıyla "canavarca his kastıyla" yapıldığı, "eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunu işlediği değerlendirilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasında sanık H.B., SEGBİS aracılığıyla katılarak son savunmasında suçlamaları reddetti ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın tamamlanmasının ardından, H.B.'yi Hanife Yılmaz'a karşı işlediği kasten öldürme suçundan herhangi bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. - MUĞLA