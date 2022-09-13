Son dakika haberi... İlyas Salman'ın 'Türk milletini aşağılama' suçundan yargılandığı davada mütalaa

Son dakika haberlerine göre İlyas Salman'ın 'Türk milletini aşağılama' suçundan yargılandığı davada mütalaa Savcı, 2 yıla kadar hapsini istedi Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle yargılandığı davada...

İlyas Salman'ın 'Türk milletini aşağılama' suçundan yargılandığı davada mütalaa

Savcı, 2 yıla kadar hapsini istedi

İSTANBUL - Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

Sosyal medya üzerinden 25 Ocak 2021 tarihinde paylaşılan bir videoda, Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle oyuncu İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık İlyas Salman katılmazken, avukatı Özgür Murat Büyük salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın olay tarihinde suça konu videoda Türk milletine yönelik 'akılsız halk' şeklinde söylemde bulunarak "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği kaydedildi. Salman'ın bu suçtan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı yazılı beyanını sunması için bir sonraki celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlyas Salman'ın 25 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Video içeriğinde yer alan söylemlerinin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinin kaydedildiği iddianamede, İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.