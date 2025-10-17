Illinois'de Tahıl Silosu Çöktü: Panik Anları Kamerada

ABD'nin Illinois eyaletinde bir tahıl silosu çöktü. Panik anları kameraya saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago'nun güneyindeki Martinton köyünde soya fasulyesiyle dolu bir tahıl silosu çöktü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, işçiler panikle kaçıştı. Yaralanma veya can kaybı olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Enkazın elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu tahıl tesisinde ve köyde elektrik kesintisi yaşandı. - ILLİNOİS