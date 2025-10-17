Illinois'de Tahıl Silosu Çöktü: Panik Anları Kamerada
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago'nun güneyindeki Martinton köyünde soya fasulyesiyle dolu bir tahıl silosu çöktü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, işçiler panikle kaçıştı. Yaralanma veya can kaybı olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Enkazın elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu tahıl tesisinde ve köyde elektrik kesintisi yaşandı. - ILLİNOİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa