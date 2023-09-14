İlkay Kalay cinayeti şüphelileri tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işlenen İlkay Kalay cinayetinin şüphelisi olan Abdullah Önder İzmit ve onunla birlikte hareket eden Nadira Rasulova tutuklandı. Şüphelilerin ev ve depoda yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2020 yılında işlenen İlkay Kalay cinayetinin şüphelisi olan ve evi ile aracını sakladığı depoda çok sayıda silah, mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirilen Abdullah Önder İzmit ve şüpheliyle birlikte hareket eden Nadira Rasulova, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Silah imal ve ticareti' ve 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçlamaları ile Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nadira Rasulova tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Abdullah Önder İzmit'in de 'Resmi belgede sahtecilik', 'Silah imal ve ticareti' ve 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçlarından tutuklanmasına karar verildi. İzmit'in, 'Kasten Öldürme' suçlamasıyla Gebze Adliyesi'nde tekrar hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.