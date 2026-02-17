Haberler

Erzincan'da 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin dava 14 Nisan'a ertelendi

Güncelleme:
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden 9 işçi ile ilgili davanın 6. duruşması yapıldı ve bir sonraki duruşma 14 Nisan'a ertelendi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava 14 Nisan'a ertelendi.

13 Şubat 2024'te maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesin ilişkin davanın 6. duruşması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanıklardan birinin adli kontrol tedbiri ise her ayın 15'i olacak şekilde değiştirildi ve il dışı yasağı kaldırıldı. Diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine karar veren mahkeme, bilirkişilere ek bilirkişi raporu için 10 gün ek süre verilmesine ve bir sonraki duruşmanın 14 Nisan Salı gününe ertelenmesine karar verdi. Yurt dışında firari durumdaki sanıklar için ise kırmızı bülten çıkarılacak.

Öte yandan, duruşma öncesinde hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve siyasi parti temsilcileri basın açıklaması yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
