İliç Maden Kazası Davası Üçüncü Duruşması Gerçekleşti
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen maden kazasına ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Bilirkişi raporunun yetişmediği duruşma, 11 Kasım 2025 tarihine ertelendi. Tüm tutukluların tutukluluk hallerinin ve adli kontrollerin devamına karar verildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa