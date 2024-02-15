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Ilgaz'da Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edildi

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde doğa yürüyüşü yapan polis memuru tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan, nesli tehlike altında olan kızıl şahin tedavi altına alındı ve sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde doğa yürüyüşü yapan polis memuru tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan, kızıl şahin tedavi altına alındı. Nesli tehlike altında olan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir polis memuru doğa yürüyüşü yaptığı esnada kızıl şahin ile karşılaştı. Polis memuru nesli tükenmekte olan kızıl şahinin yaralı olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla yaralı şahini yakalayan polis memuru, tedavi edilmesi ilçe merkezine getirerek Ilgaz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Tedavi altına alınan kızıl şahinin sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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