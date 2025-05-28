İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı

Daha önce iki kez "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla tutuklanan İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, savcılığın itirazı üzerine bugün yeniden tutuklandı.

İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla Mayıs ayında iki kez tutuklandı. Son olarak 26 Mayıs'ta tahliye edilen Kocabıyık'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılık Kocabıyık'ın tahliye edilmesine itiraz ederek tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, konuya ilişkin ""Tahliye kararına savcı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğuna karar vererek tahliye kararını kesinleştirdi. Bugün, savcı; tahliye kararı veren mahkemeye talepte bulunarak Arif'in tutuklanmasını talep etti.

Tahliye kararı veren mahkeme tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Duruşma yaparak karar vereceğini belirtti" açıklamasında bulundu.

YENİDEN TUTUKLANDI

Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.