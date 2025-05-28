İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı

İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla daha önce iki kez tutuklanan İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, savcılığın itirazı üzerine bugün yeniden tutuklandı. Kocabıyık 26 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

Daha önce iki kez "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla tutuklanan İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, savcılığın itirazı üzerine bugün yeniden tutuklandı.

İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla Mayıs ayında iki kez tutuklandı. Son olarak 26 Mayıs'ta tahliye edilen Kocabıyık'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılık Kocabıyık'ın tahliye edilmesine itiraz ederek tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, konuya ilişkin ""Tahliye kararına savcı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğuna karar vererek tahliye kararını kesinleştirdi. Bugün, savcı; tahliye kararı veren mahkemeye talepte bulunarak Arif'in tutuklanmasını talep etti.

Tahliye kararı veren mahkeme tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Duruşma yaparak karar vereceğini belirtti" açıklamasında bulundu.

YENİDEN TUTUKLANDI

Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Ülkedeki hukuğun kısa bir özeti, bir karar verin tutuklanacak mi serbest mi kalacak ne olduğu belli değil. Hukuksuz Türkiye'de Terörsüz Türkiye olmaz bunların hepsi tekrar seçilebilmek için.

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Haber YorumlarıCece Cece:

muz cumhuriyetl olduk arkadaş adaletin A'sI yok

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