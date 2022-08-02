İlaç almak için evden çıkan Yasemin'den 26 gündür haber yok

Antalya'da ilaç almak için eczaneye gideceğini söyleyen 32 yaşındaki Yasemin Tuna, adeta sırra kadem basarak ortadan kayboldu. 26 gündür kızından haber alamayan üzüntülü anne, gözyaşları arasında kızından kalan fotoğraflara bakarak bir an önce evladının bulunmasını istedi.

Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde ailesi ile birlikte yaşayan 32 yaşındaki Yasemin Tuna, 7 Temmuz günü ilaç almak için eczaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Tuna, annesi ve kardeşiyle yaşadığı evine bir daha dönmedi. Yanına aldığı bir miktar para, altın ve kimliği ile adeta sırra kadem basan Yasemin Tuna'nın annesi Hatice Tuna, kızından gelecek müjdeli bir haber bekliyor. Acılı anne kızının fotoğraflarını öperek teselli buluyor.

"Çocuğum hayatta mı belli değil"

Yaşadıklarını üzüntülü şekilde anlatan anne Hatice Tuna (52), "Kızım rahatsızdı. Eczaneye gidiyorum diyerek evden çıktı. 3 haftadır yok. Lütfen gören bilen varsa haber etsin. Kızım evladım seni çok özledim. 3 haftadır hasta yatıyorum. Emniyette arıyor. Kızım beni duyuyorsan geri gel. Artık hayatından endişe ediyorum. Büyüklerimden de destek bekliyorum. Çocuğum hayatta mı belli değil. Yanında telefonunu da götürmedi. Hiçbir bağlantı kuramadım. Antalya karış karış dolandım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. İlaçlar ile ayakta duruyorum. Yardımcı olun bana. Bayramımız da zehir oldu. Kızım sesimi duyuyorsan lütfen dön" diyerek kızının bulunması için yardım istedi. - ANTALYA