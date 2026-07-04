Motosiklet kazasında yaralanan sürücü, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde resmi polis aracı ile çarpışan ve il müftüsünün şoförü olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Selim Acar, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz 29 Haziran günü saat 18.30 sıralarında Efeler Bulvarı ile Sanayi Alt Cadde Kavşağı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Acar (55) yönetimindeki 09 PA 761 plakalı motosiklet ile M.A. idaresindeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne ait 09 A 5445 plakalı resmi polis aracı çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Acar, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan, yaralı sürücü ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve 5 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Selim Acar, dün akşam saatlerinde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Acar, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden Acar'ın, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'in şoförü olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı