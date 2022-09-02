İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı
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Ardahan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.
Ardahan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikte gerçekleşen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve ilçe kaymakamları katılım sağladı. Düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa