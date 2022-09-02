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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

3. Sayfa Haberleri

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Ardahan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Ardahan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte gerçekleşen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve ilçe kaymakamları katılım sağladı. Düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ardahan 3. Sayfa Haberler

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