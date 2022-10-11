İkinci Onur Şener vakası! İstek parçayı çalmadı diye yüzünde bira şişesi kırdılar

Ankara'da istek parçayı bilmediği için çalamayan ve bu nedenle şişelerle saldırıya uğrayan Onur Şener'in ölümü hala hafızalardayken, bir benzer vaka da Antakya'da meydana geldi. Sokakta grubuyla birlikte müzik yapan klarnet sanatçısı 26 yaşındaki Yusuf Karagündüz, 2 kişinin istek parçasını bilmediği için çalamayacağını ifade etti. Kullandığı araçla geri giderek grubun önünü kesen şahıslar, sanatçıya saldırarak yüzünde şişe kırdı.

Antakya sokaklarında grubuyla birlikte müzik yapan klarnet sanatçısı 26 yaşındaki Yusuf Karagündüz, 8 Ekim Cumartesi gece yarısı iki kişinin istek parçasını şarkıyı bilmediği için çalamayacağını ifade etti.

ARAÇLA YOLU KESTİ

Sözcü'nün haberine göre şahıslardan biri, kullandığı araçla geri giderek grubun önünü kesti. Karagündüz, diğer şahıstan müsaade isteyince küfürle karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran Karagündüz, bu kez de araçtaki diğer şahsın şişeli saldırısına uğradı.

"BİR ANDA YÜZÜMDEN KAN FIŞKIRDI"

Yüzünde kırılan içki şişesiyle yaralanan Karagündüz, "Bir anda yüzümden kan fışkırdı. Gitarist arkadaşıma seslendim. Koşarak bana doğru gelince arabayla kaçmaya çalıştılar. Arabanın camını yumruklamaya başladım. Arabanın kapısını açıp birkaç tane vurdum. Olay yerinde toplanan vatandaşlar da onları darp etti. İstedikleri parçayı çalmayınca, kafaları güzel olunca bana bunu yaptılar. Arabayı bilerek benim üzerime sürdüklerinden emin değilim ama yanındaki arkadaşı beni görünce direkt küfretti. Biri küfretti diğeri yüzüme içki şişesini indirdi. Sonra arabadan muştayı çıkardı. Gitarist arkadaşım üzerlerine gidince kaçmaya başladılar. Sonra beni hastaneye götürdüler ve karakola gidip şikayette bulundum. Karakolda verdikleri ifadede de 'kafamız güzeldi, hiçbir şey hatırlamıyoruz. Biz sana mı vurduk abi' dediler. Suratımda kırıklar, kesikler, dikişler var. Sonuna kadar şikayetçiyim, mahkemeye vereceğim. Gereğinin yapılmasını istiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı farklı tarzda söyleyen müzisyen Onur Şener ile mekanda tartıştı. Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şener'in ölümü tüm kamuoyunda ve müzik dünyasında infial yaratmıştı.