Safranbolu'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Bartın Yolu Caddesi Köprülü Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Ö. idaresindeki 34 GBZ 137 plakalı otomobil ile Samet Ö. yönetimindeki 78 ACL 687 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı