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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Evciler ilçesine bağlı Ekinova köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. idaresindeki 35 CLM 822 plakalı otomobil ile T.Ç. (30) yönetimindeki 20 AAF 361 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 20 AAF 361 plakalı otomobilin sürücüsü T.Ç. (30), aynı araçta yolcu olarak bulunan M.B.B. (15) ile 35 CLM 822 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Ö. (70) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Evciler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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