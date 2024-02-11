İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil sürücülerinden biri olay yerinde öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kangal-Malatya karayolu 8. Kilometresinde meydana geldi. Ters istikametlerden gelen 06 EA 7437 plakalı Ford marka hafif ticari araçla 28 AAK 386 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Naci Buran olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Ö.T.E ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya hatalı sollamanın neden olduğu tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.