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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil sürücülerinden biri olay yerinde öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kangal-Malatya karayolu 8. Kilometresinde meydana geldi. Ters istikametlerden gelen 06 EA 7437 plakalı Ford marka hafif ticari araçla 28 AAK 386 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Naci Buran olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Ö.T.E ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya hatalı sollamanın neden olduğu tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kangal Sivas Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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