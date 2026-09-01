İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 2. Köprülü Sokak ile Diriliş Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2. Köprülü Sokak üzerinde seyreden Aylin G. (22) yönetimindeki 16 BNB 398 plakalı motosiklet, Diriliş Caddesi'nden çıkan Mustafa E. (48) idaresindeki 16 CCU 426 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yandan gelen Beyzanur A. (30) yönetimindeki 16 ABJ 656 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Aylin G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı