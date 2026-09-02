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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobillerden biri takla atarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Emrah E. (37) idaresindeki BBE 273 yabancı plakalı otomobil ile Osman Y. idaresindeki 27 FR 882 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Pirin Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle 27 FR 882 plakalı otomobil takla atarak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan her iki yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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