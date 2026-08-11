Haberler

Hocalar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Hocalar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Davulga köyünde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü V.K. (52) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma ve savcılık soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalar ilçesine bağlı Davulga köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. (52) idaresindeki 64 DU 135 plakalı otomobil ile F.K. (23) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücüsü ile birlikte E.F., N.K., M.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü V.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi

Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı