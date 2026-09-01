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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Adıyaman’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde M.Ö.Ç. idaresindeki 02 AEP 307 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 07 R 0488 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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