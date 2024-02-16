İki katlı ev alev topuna döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alev alev yanan iki katlı ev itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.

Bıçkıdere Mahallesi'nde Ö.Y.'ye ait iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Ev, adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.