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Afyonkarahisar'da Kamyon Kazası: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar’da seyir halindeki iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.E. (55) idaresindeki 06 DP 5266 plakalı kamyon, seyir halindeyken T.K. (57) yönetimindeki 35 CAS 883 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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