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Denizli'de Pompalı Tüfekli Saldırganın Kaçış Anları Kamerada

Denizli'de Pompalı Tüfekli Saldırganın Kaçış Anları Kamerada
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Denizli Pamukkale'de eski erkek arkadaşını ve kız kardeşini pompalı tüfekle yaralayan saldırganın kaçış anı, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde hızla aracına binerek uzaklaşan şüpheli, kendisini çeken vatandaşa 'çekme' diyerek tepki gösterdi. Olayda yaralanan iki kadının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Denizli'de duran araçtaki eski sevgilisi ve kız kardeşine pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları ortaya çıktı. Aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan saldırgan, kendisini kayda alan vatandaşa "çekme" diyerek tepki gösterdi.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Azerbaycan uyruklu Metanet A. (35), 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna K. (32) ile caddede park halindeki 20 AGD 551 plakalı otomobile bindi. Bu sırada araca yaklaşan Metanet A.'nın eski erkek arkadaşı Sabit Ö., yanındaki pompalı tüfekle otomobile art arda ateş etti. Bacaklarından yaralanan Metanet A. ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna K., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Görüntü çeken vatandaşa tepki gösterdi

Küçük çocuğun gözleri önünde iki kadına pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin, olay yerinden koşarak gelip, biraz ileriye park ettiği 20 AEJ 056 plakalı aracına binerek, hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Saldırgan Sabit Ö.'nün kaçtığı araçta başka bir kadının daha bulunması dikkat çekti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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