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İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı

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Fiji'nin turistik kenti Nadi'de, Virgin Havayolları'nın iki personeli yeni yıl kutlamaları sonrasında saldırıya uğradı. Olay, personelin bir gece kulübünden çıkışı sırasında meydana geldi. Biri kadın, diğeri erkek olan iki personel, otellerine dönerken farklı saldırganlar tarafından tecavüz ve soygun mağduru oldu.

Fiji'nin turistik kenti Nadi'de, Virgin Havayolları'nın iki personeli yeni yıl kutlamaları sonrası saldırıya uğradı. Biri kadın, diğeri erkek iki personel, otellerine dönerken farklı saldırganlar tarafından tecavüz ve soygun mağduru oldu.

Olay, 1 Ocak sabahı erken saatlerde, personelin Bar One isimli gece kulübünden çıkışı sırasında meydana geldi. Polis raporuna göre, uçuş ekibi yeni yıl kutlamaları için gittikleri mekandan otellerine dönmeye çalışırken saldırıya uğradı.

Fiji Başbakan Yardımcısı Viliame R Gavoka, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olaylar son derece üzücü. Mağdurların sağlık durumları yakından takip ediliyor" dedi. Polis, cinsel saldırı şüphelisinin kimliğini tespit etti ve sorgulama başlatıldı.

Virgin Havayolları sözcüsü, mağdur personele destek için özel bir ekibin Fiji'ye gönderildiğini açıkladı. Erkek personelin yüz yaralanmaları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, her iki mağdurun da şu an güvenli bir otelde dinlendiği belirtildi.

Avustralya Kabin Memurları Derneği yetkilileri olayı "çok rahatsız edici" olarak nitelendirirken, havayolu personelinin güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Soruşturmaya yardımcı olmaları için üç personel daha bölgede kalıyor. Polis, turistlere gece geç saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Fiji polisi, her iki olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini ve şüphelilerin en kısa sürede yakalanacağını duyurdu. Virgin Havayolları yönetimi, olayın ardından Fiji uçuşlarındaki personel güvenliği protokollerini gözden geçireceklerini açıkladı.

İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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