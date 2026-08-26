İki grup arasında kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1724 Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 88 yaşındaki Şeyho U. ile İbrahim Mete U., sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı