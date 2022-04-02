İki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuştu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuştu.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkez Meydan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gençler tekme ve yumruklarla bir birine girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay mahalline intikal eden güvenlik güçleri gençlere biber gazı ile müdahale etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa