İki farklı olayda araçla insanlara çarptılar: O anlar kamerada

Mersin'de meydana gelen iki ayrı kavga sırasında sürücüler, araçlarını insanların üzerine sürüp kaçtı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Erdemli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde iddiaya göre, iki grup arasında husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında A.Ç. sandalye ile motosiklet üzerindeki şahsa saldırdı. O.A. ise idaresindeki aracı, sandalye ile saldıran şahsın üzerine sürerek çarptı. A.Ç.'nin yaralanmasına neden olan sürücü araçla bölgeden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili biri sürücü 2 şahıs gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yayaya otomobille iki kez çarptı

İkinci olay ise Tarsus ilçesine bağlı Şehit Mustafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yaya ile araçtakiler arasında tartışma çıktı. Tartışmada yaya, aracın önünde çekilmeyince, sürücü otomobille şahsa hafif şekilde çarptı. Gerginlik devam etmesi üzerine çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırılmaya çalışan yaya, tekrar aracın önüne çıktı. Sürücü yine otomobille şahsa çarparak bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tarafların polise başvurmadığı öğrenilirken, görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MERSİN