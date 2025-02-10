Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti

Anna Polly olarak da bilinen 27 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi ve model Anna Beatriz Pereira Alves, 23 Ocak'ta Rio de Janeiro eyaletindeki Nova Iguacu'da bulunan Mont Blanc Apart otelinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Polis, modelin henüz kimlikleri açıklanmayan iki erkekle birlikte bulunduğu otel odasının balkon korkuluklarına tırmanırken kaydığını düşünüyor.

Polis, soruşturmayı kapatmak için kurbanın toksikoloji raporunu beklemekle birlikte, Anna Polly'nin kazadan dakikalar önce uyuşturucu kullandığını belirtti.

Karşı binadan çekilen görüntülerde, bir polisin kısmen duvarla gizlenmiş kadının bedeninden kan lekeli beyaz bir çarşafı kaldırdığı görülüyor.

Brezilya'da popüler olan Anna'nın, iki erkekle üçlü sahne çekmek için otele gittiği bildirildi.

Görüntülerde sadece bacakları görünen kadının düştüğü yerde kan lekeleri görülebiliyor.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini topladı ve etkileyiciyle aynı otel odasında bulunan üç erkek dahil olmak üzere otel personeli ve görgü tanıklarının ifadelerini aldı.

Brezilyalı haber sitesi Metropoles'in bildirdiğine göre, ailesi ve arkadaşları daha önce bazı hayranları ve aboneleri tarafından çevrimiçi olarak baskı ve tacize uğradığını söylemişti.

Polis bu durumdan haberdar ve Alves'in telefonunu delil olarak aldı.

Haberlere göre, düşme anında yetişkin içerik üreticisiyle birlikte olan erkekler, olaydan önce yaşananlarla ilgili soruşturmacılara çelişkili ifadeler verdi.

Globo haber sitesine göre, ikinci kez sorgulandılar ancak herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Erkek arkadaşı Pedro Henrique, Brezilyalı dergi Quem'e şunları söyledi: "Olayla ilgili tüm bilgiler polisin elinde ve soruşturma devam ediyor. Eğer birisi suçluysa, bedelini ödeyecek ve suçlu bulunacak. O düşerek öldü. Onu kurtarmak için zaman yoktu."

Erkek arkadaşının Instagram'da yaptığı paylaşıma göre Alves, 25 Ocak'ta defnedildi.

Cenaze detaylarını duyururken sosyal medyada yaptığı anma mesajında şöyle dedi: "Sensiz çok zor. Saatler geçtikçe gerçek yavaş yavaş oturuyor ve kalbimde açılan boşluk gittikçe büyüyor."

Bu arada, Alves'in bir arkadaşı etkileyici hakkında şunları söyledi: "Bir sürü planı vardı, sosyal medyadaki varlığını genişletmek istiyordu ve gelecekteki projeleri hakkında her zaman heyecanla konuşurdu. Bu haber herkesi şok etti."