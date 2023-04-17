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İki ayrı adresten hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te 2 ayrı adresten hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te 2 ayrı adresten hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şahısların, hırsızlık öncesi ikametlerden birine girme ve çaldıkları eşyalarla bölgeden kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde meydana gelen 2 ayrı adresten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelileri H.K. ve A.G. yakalandı. Şahısların, hırsızlık öncesi ikametlerden birine girme ve çaldıkları eşyalarla bölgeden kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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