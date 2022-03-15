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İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yerde bulduğu 2 adet 50 kuruşu şeker zannedip yutan bebek, hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tespitlerde paralarının birinin bebeğin midesinde diğerinin yemek borusunda kaldığı öğrenildi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Edinilen bilgiye göre, oturma odasında oyun oynayan 2 yaşındaki Murat Y., yerde metal paraları gördü. Minik Murat, yerdeki paralardan 2 tane 50 kuruşu yuttu. Anne Deniz Y., son anda fark ederek oğlunun ağzına attığı paraları çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bebek, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu

PARALARIN BİRİ YEMEK BORUSUNDA BİRİ MİDESİNDE BULUNDU

Yapılan tetkiklerde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Murat Y., tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu

İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu

İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

oyunlar, İnegöl, Bursa, Bebek, 3. Sayfa, Haberler

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