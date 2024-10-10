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İkbal Uzuner'in ailesini suçlamıştı: Semih Çelik'in annesine 'Demet Akalın' tepkisi

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Ünlü sanatçı Demet Akalın, genç kızı öldürdükten sonra intihar eden katil Semih Çelik'in annesi Hafize Çelik'in İkbal Uzuner'in ailesini suçlayan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Akalın, anneye sosyal medya üzerinden eleştiride bulundu.

Semih Çelik'in 19 yaşındaki iki genç kadını katletmesi, Türkiye'de büyük bir şok yarattı. Çelik'in babası Adem Çelik, polise, oğlunun katlettiği Ayşenur Halil'in sevgilisi ve İkbal Uzuner'in ise okul arkadaşı olduğunu belirtti. Baba, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu ve daha önce tedavi gördüğünü ifade etti.

'BEN İKBAL'İN AİLESİNİ OĞLUM KONUSUNDA UYARDIM'

Semih'in annesi Hafize Çelik, oğlunun intihara eğilimli olduğunu dile getirerek, "Kendine yapsaydı, onlara yapmasaydı" dedi. İkbal'in ailesine de uyarılarda bulunduğunu belirten anne, İkbal'in sürekli oğlunu rahatsız ettiğini vurguladı. Hafize Çelik,

"Herkes bize kızıyor. Ya ben çocuğumun böyle bir şey yapmasını... Kendine yapsaydı, onlara yapmasaydı ya! Benim çocuğum intihara eğilimliydi ama ben onun bu şekilde yapacağını asla tahmin etmezdim. İntihar etmişti ama ben böyle bir şey yapacağı asla aklıma gelmezdi. Benim çocuğum öyle bir çocuk değil. Hastaydı, ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı. 2021 yılında "Gözlerini oyacağım" dediği videoyu ona göndermiş de hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor? Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse ne yaparsınız? Sadece okul naklini değiştirdiler. Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım. İnanın, çok uyardım. Önlem almaları için 'Kaybolun ortadan' dedim. "Benim çocuğum 'Yapmam, görüşmem' der, görüşür" dedim. "Ben çocuğuma güvenmiyorum, benim çocuğum normal değil" dedim. Onlar da eve yeni taşındıklarını söylediler, nasıl şey yapacaklarmış... Dedim ki 'Çocuğunuz mu önemli eviniz mi?" ifadelerini kullandı.

'PSİKOPAT OĞLU SIRADAKİ KURBANI BEKLEYECEK'

Bu ifadeler, sosyal medyada büyük tepkilere yol açarken, Ünlü sanatçı Demet Akalın'da "Psikopat oğlu rahat yaşayacak, sıradaki kurbanı bekleyecek. Nitekim diğer sevgiliyi de öldürdü!" dedi." diyerek duruma isyan etti.

İkbal Uzuner'in ailesini suçlamıştı: Semih Çelik'in annesine 'Demet Akalın' tepkisi
Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

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