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İkametlerde yapılan aramalarda 30 kök uyuşturucu ele geçirildi

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İkametlerde yapılan aramalarda 30 kök uyuşturucu ele geçirildi
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Kırşehir’in Boztepe ilçesinde 30 kök uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde 30 kök uyuşturucu madde ele geçirildi.

Boztepe'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda iki şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, ekili halde 30 kök halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda, A.K. ve E.E. isimli şahısların ikametlerinde yasa dışı ekim yaptığı bilgisine ulaştı. Alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştiren ekipler, ekili halde toplam 30 kök ele geçirdi. Olayla ilgili A.K. ve E.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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