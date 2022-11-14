İkamet çatısında çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da, bir ikametin çatı kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikametin çatı kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi 1859 Sokak içerisinde bulunan Mehmet Erbay'a ait iki katlı ikametin çatı kısmında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çatıda bulunan odunların yanmasıyla büyük bir panik yaşandı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN