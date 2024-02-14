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İhsangazi'de Aranan Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 6 ayrı suçtan aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. İkamette yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli hükümlü, İhsangazi ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edildi. İkamette yapılan aramada şahıs yakalanırken 1 adet kapak kısmı olmayan ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu İhsangazi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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