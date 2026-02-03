Haberler

Ihlara Vadisi'ne düşen kadın ağır yaralandı

Güncelleme:
Aksaray'ın Ihlara Vadisi'nde cam terastan düşen 46 yaşındaki S.K. adlı kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray'da Ihlara Vadisi'nde yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesindeki Ihlara Vadisi cam terasında yaşandı. İddiaya göre, terastan Ihlara Vadisi'ni izleyen vatandaşlar bir kadının yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri S.K. (46) isimli kadının düştüğü yere indi. Kadına ilk müdahale olay yerinde yapılırken ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kadının terastan atladığı şüphesi üzerinde dururken olayla ilgili inceleme sürüyor. - AKSARAY

